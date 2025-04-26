Çanakkale mesajı: Bu ruhu canlı tutacağız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlarken özetle şöyle dedi:



“Çanakkale’de mukaddesatlarını, vatanlarını, şereflerini savunan şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün kahramanlarımızı Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yıldönümünde, rahmetle yâd ediyorum. Türk milletinin fedakârlığı, cesareti ve azmi “Çanakkale Ruhu”nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak, ecdadımıza layık olacak, “Çanakkale Ruhu”nu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız. En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır. Yeni nesillere düşen görev, kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize Çanakkale’de kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Türkiye Yüzyılı ile gayemiz, Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen, savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”