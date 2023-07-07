Çanakkale Lapseki'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

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Yangın, saat 14.22 sıralarında Gürece köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.