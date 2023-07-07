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Çanakkale Lapseki'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

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#Çanakkale#Lapseki#Orman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 15:39

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için müdahale ediyor.

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Yangın, saat 14.22 sıralarında Gürece köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler sevk edildi.

Çanakkale Lapsekide orman yangını Ekipler müdahale ediyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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#Çanakkale#Lapseki#Orman

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