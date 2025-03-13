Çanakkale kutlamaları başladı... Büyük zafer 110 yaşında

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ZAFER Haftası açılış töreni dün, Boğaz’a döktüğü mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi’ni temsilen yapılan TCG Nusret’in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi’nde düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, askeri erkân, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

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KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Tören, halk oyunları ve mehteran takımının çaldığı marşlarla devam etti. Ardından Gelibolu Yarımadası’ndan alınan kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından atletler Mehmet Serbes ile Nilhan Akaman’a teslim edildi. Halk yürüyüşünün ardından Çanakkale Valiliği önüne gelen atletler, Zafer Koşusu’na başladı. Çanakkale-Ankara güzergâhında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart’ta törenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.