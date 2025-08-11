×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale, Bolu ve Mersin'de orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Kepez#Orman Yangını
Çanakkale, Bolu ve Mersinde orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 14:24

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Mersin ve Bolu'da çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Öte yandan Çanakkale Valisi Ömer Toraman gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması konusunda uyarırken, 'Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.' dedi.

ÇANAKKALE VALİSİ: VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN

Çanakkale’de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor.
1 KÖY TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir” dedi.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Mersin Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. (DHA)

BOLU'DA ALEVLERLE MÜCADELE

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi.
Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineÇANAKKALE VALİSİ: VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN
timelineMERSİN'DE ORMAN YANGINI
timelineBOLU'DA ALEVLERLE MÜCADELE
timelineÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
Gözden KaçmasınBalıkesirdeki 6.1lik deprem: 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Sözbilir: Artçılarla birlikte suskun olan fay tetiklendiBalıkesir'deki 6.1'lik deprem: 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı! Sözbilir: Artçılarla birlikte suskun olan fay tetiklendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Kepez#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!