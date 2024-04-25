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Çanakkale Kara Savaşları... Şehitlere 109. yıl anması

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#Çanakkale Kara Savaşları#Solotürk#Tarihi Gelibolu Yarımadası
Çanakkale Kara Savaşları... Şehitlere 109. yıl anması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 07:00

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yıldönümünde şehitler ve yabancı askerler törenle anıldı. Törende Solotürk nefes kesen bir gösteri sundu.

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Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile askeri ve sivil erkân ve yabancı ülke temsilcileri katıldı.

FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITI’NDA TÖREN

Tören, Yazgı’nın kahramanlar rölyefindeki Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kuran’ı Kerim okunup dua edildi. Çanakkale Türküsü dinletisinden sonra ise Türk ve yabancı askerler ile gaziler ve izcilerin katıldığı geçit töreni yapıldı. Sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından Solotürk nefes kesen bir gösteri sundu. Buradaki programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören yapıldı.  

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#Çanakkale Kara Savaşları#Solotürk#Tarihi Gelibolu Yarımadası

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