Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'de toplamda 199 göçmen kurtarıldı

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Balıkesir’in Ayvalık, Çanakkale’nin Ayvacık ve İzmir'in Dikili ile Karaburun ilçeleri açıklarında toplamda 199 düzensiz göçmen yakalandı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezlerine gönderildi.

Balıkesir: AYVALIK AÇIKLARINDA 53 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI



Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botu TCSG-701 ve TCSG-907 tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen yakalandı. Alibey Adası'nda karaya çıkartılan göçmenlere insani yardım yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Çanakkale: AYVACIK AÇIKLARINDA 66 KAÇAK GÖÇMEN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’, ‘TCSG-907’ ve ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salları içerisindeki toplam 66 kaçak göçmen kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İzmir: DİKİLİ VE KARABURUN İLÇELERİ AÇIKLARINDA 42 GÖÇMEN YAKALANDI, 38 GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Aralık saat 02.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler aynı gün Karaburun ilçesi açıklarında 04.40 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 38 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.