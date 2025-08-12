Çanakkale Güzelyalı’da evler yandı... Alevler sıçraya sıçraya geldi

Haberin Devamı

Çanakkale’ye bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Tedbir amacıyla Güzelyalı bölgesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi’nde bulunanlar tahliye edildi. Çanakkale Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Boğaz da güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu.

Haberin Devamı

77 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çanakkale merkez Çınarlı yangınına müdahale devam ediyor. 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale ediliyor. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımızın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Toraman ayrıca Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini kaydetti.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yangına müdahale çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 50 personel ile 19 araç ve iş makinesi gönderdi.

YANGINLARLA 55 CEPHEDE SAVAŞ

- Çanakkale’nin yanı sıra Manisa’nın Soma ilçesi, Bolu’nun Mudurnu ilçesi, Mersin’in Bozyazı ilçesi, Aydın’ın Germencik ilçesi, Kastamonu’nun Araç ilçesi, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde de dün orman yangınları çıktı. İhbar üzerine yangın bölgelerine ekipler sevk edildi. Bazı bölgelerde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Mersin ve Kastamonu’daki yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa’nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangına sebep olduğu ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Edirne’nin Enez ilçesi Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangınının da rüzgârın etkisiyle yayılması üzerine Gülçavuş köyü ve Gülçavuş köyü sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün çıkan 55 orman yangınından 45’inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.