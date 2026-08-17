Çanakkale Ezine'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ÇanakkaleOrman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA)
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