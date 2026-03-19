Çanakkale eşsiz bir destan

“Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale’de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz.

TÜM KAHRAMANLARIMIZI ŞÜKRANLA ANIYORUM

Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” (AA)

BEŞTEPE’DE ‘ŞÜHEDA 1915’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Merkezi’nde sahnelenen ‘Şüheda 1915’ tiyatro gösterimine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in senaryo ve tarih danışmanlığını yaptığı, İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Bora Severcan’ın üstlendiği eser, Beştepe’de 500 kişilik bir kadroyla izleyici karşısına çıktı. Oyun sonrası sahneye çıkan Erdoğan tiyatro oyuncularını ve orkestrayı alkışlayarak tebrik etti, salonu selamladı. (ANKARA)

