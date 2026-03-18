Çanakkale destanı 111 yaşında

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yürütülen hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılacağı törenin son provaları dün yapıldı. Tören programı kapsamında, dün yapılan son provalarda, 2. Kolordu Komutanlığı’nda görevli askerler bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı gerçekleştirdi. Zaferin 111’inci yıldönümü anısına, ‘Burası Çanakkale’ sözleriyle başlayan ve siperlerdeki çamurdan denizin altındaki mayınlara, Seyit Onbaşı’nın azminden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının cephedeki mücadelesinin anlatıldığı özel bir video hafta boyunca sosyal mecralardan gösterildi.

80 BİN KIRMIZI-BEYAZ LALE

Şehitler Abidesi’ndeki Türk Bahçesi’ne Türk bayrağını simgeleyebilmek için kırmızı-beyaz çift renk 80 bin lale soğanı dikildi. Temsili mezarlık ve orta bahçe alanına da kırmızı ve beyaz renkli 10 bin adet şakayık dikimi gerçekleştirildi. Türk bahçesi ve servili yola toplamda 6 bin adet sümbül dikilerek kendine has kokusu ve görüntüsü ile bir ahenk sağlandı.

DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİM

Mehmetçik’in aziz hatırasını ve Çanakkale ruhunu kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla düzenlenecek törenlere ilişkin bilgi, belge, tasarım ve görsel materyaller; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla yüksek çözünürlüklü olarak www.18martetkinlikleri.com adresinden erişime sunulacak. Öte yandan “Bir Milletin Fedakârlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti” temasıyla hazırlanan kamu spotu da hafta boyunca ilgili mecralarda yayımlanacak.

ERDOĞAN: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 111. Yıldönümü mesajında özetle şunları aktardı: “Milletimizin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum. Anadolu’nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanlarımız; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olmuş, vatan toprağını canları pahasına savunmuştur. Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.”

