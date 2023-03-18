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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlamaları başladı

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#Çanakkale Deniz Zaferi#Yıl Dönümü#Çanakkale
Çanakkale Deniz Zaferinin 108inci yıl dönümü kutlamaları başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 11:32

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlamaları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle, Türk bayrağının, 253 bin şehit adına üzerine 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya takılarak göndere çekilmesiyle başladı.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Avustralya Askeri Ataşesi Albay Captan Ben Esler, İngiltere Askeri Ataşesi Albay James Heardman, Yeni Zelanda Maslahatgüzarı Nicole Slight, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'nda bulunan 'TCG Salihreis' fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

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Çanakkale Deniz Zaferinin 108inci yıl dönümü kutlamaları başladı


ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanun'la, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağının 'Çanakkale geçilmez' yazılı altın madalyayla birlikte göndere çekilmesinin ardından resmi çelenk koyma töreni sona erdi. 

Çanakkale Deniz Zaferinin 108inci yıl dönümü kutlamaları başladı

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#Çanakkale Deniz Zaferi#Yıl Dönümü#Çanakkale

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