Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı... Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi

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Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya'nın Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Albay İan Brandon, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Anıta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Bayrağı'na takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekilmesinin ardından resmi çelenk koyma töreni sona erdi.

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BAKAN AKAR: ASİL MİLLETİMİZİN KAHRAMAN EVLATLARI TÜM DÜNYAYA ÇANAKKALE’NİN ASLA GEÇİLEMEYECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şanlı tarihi boyunca egemen ve bağımsız yaşamayı karakteri olarak benimsemiş asil milletimizin kahraman evlatları, bir asır önce vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı tüm dünyaya Çanakkale’nin asla geçilemeyeceğini göstermiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, değerli silah ve mesai arkadaşlarım, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli aileleri. Bugün devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken şehadet makamına ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ederken, aynı zamanda 'Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Bu zafer, Osmanlı coğrafyasının her bölgesinden gelen kahramanlarımızın fedakarlıklarıyla, ordu ve milletin omuz omuza topyekûn mücadelesiyle ve milli birlik ruhuyla elde edilmiştir. Şanlı tarihi boyunca egemen ve bağımsız yaşamayı karakteri olarak benimsemiş asil milletimizin kahraman evlatları, bir asır önce vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı tüm dünyaya Çanakkale’nin asla geçilemeyeceğini göstermiştir." dedi.

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Bakan Akar, "Vatanımızı sömürgeleştirmek, milletimizi esarete mahkûm etmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı Çanakkale’de ortaya konan bu mücadele ruhu, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır. Dün, vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı imanıyla, milli ve manevi değerlerimizi koruma azmiyle mücadele eden kahraman ordumuz, Mehmetçik; bugün de egemenliğimize, bağımsızlığımıza ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları da bu sorumluluğun bilincinde olarak ülkemizi ve asil milletimizi yarınlara daha güvende taşımak için üstün bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet olsun" dedi.