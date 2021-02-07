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Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

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Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti
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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 'Atlantis X' isimli platformun taşıdığı 8 çelik bloğun apartmana benzeyen görüntüsü dikkat çekti.

Romanya'nın Tulcea Limanı’ndan, İtalya'nın Porto Marghera Limanı'na Yunan bayraklı 'Christos 34' isimli römorkör tarafından çekilerek götürülen 'Atlantis X' isimli platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Üzerindeki 8 çelik bloğu İtalya'ya götüren platforma, Boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-6' römorkörü eşlik etti.

Platformun taşıdığı çelik blokların apartmana benzeyen görüntüsü ilgi çekti.

Çanakkale Boğazından apartman görünümlü platform geçti

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