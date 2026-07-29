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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu... Boğaz trafiğe kapatıldı

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#Çanakkale Boğazı#San Marino#Gemi Kazası
Çanakkale Boğazında yük gemisi karaya oturdu... Boğaz trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 19:50

Suriye’den Rusya’ya giden San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi, makine arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu. Olay sonrası Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı.

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Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye’den Rusya’ya giden San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturmuştur. Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı römorkörler hızla gemiye ulaşmıştır. Balık adamlarımız dalış yaparak geminin durumunu belirlemek için harekete geçmiş olup, ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonu yapılacaktır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır.

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#Çanakkale Boğazı#San Marino#Gemi Kazası

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