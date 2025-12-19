×
Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 09:13

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı. Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesiyle gemi trafiği normale döndü.

Öte yandan, sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de normal seyriyle yapılmaya başlandı.

İSTANBUL'UN BAZI BÖLGELERİNDE SİS ETKİLİ OLDU

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken Haliç Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sise büründü.

Çanakkale Boğazında transit gemi geçişleri yeniden başladı

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Hafif şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmadı. Yenibosna'da D-100'ün bazı noktalarında sis etkili olurken trafik yoğunluğu oluşmadı. Haliç Köprüsü ve çevresindeki sis havadan görüntülendi.

#Çanakkale Boğazı#Sis#Deniz Ulaşımı

