Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesiyle gemi trafiği normale döndü.

Öte yandan, sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de normal seyriyle yapılmaya başlandı.

İSTANBUL'UN BAZI BÖLGELERİNDE SİS ETKİLİ OLDU

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken Haliç Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sise büründü.

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Hafif şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmadı. Yenibosna'da D-100'ün bazı noktalarında sis etkili olurken trafik yoğunluğu oluşmadı. Haliç Köprüsü ve çevresindeki sis havadan görüntülendi.