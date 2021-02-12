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Gündem
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Nedim BAYHAN/DHA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı'nda şaşkına çeviren görüntü! Çamurlu su rengini değiştirdi...

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Çanakkale'de dün akşam saatlerinde sağanak ile yağan dolu nedeniyle kentin cadde ve sokakları beyaza bürünmüştü. Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda ilginç bir görüntü dikkat çekti. Dün akşam başlayan sağanak yağışın ardından Sarıçay'dan dökülen çamurlu su nedeniyle kahverengine döndü.

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  • Çamurlu su, Çanakkale Boğazının rengini değiştirdi
  • Çamurlu su, Çanakkale Boğazının rengini değiştirdi
  • Çamurlu su, Çanakkale Boğazının rengini değiştirdi
  • Çamurlu su, Çanakkale Boğazının rengini değiştirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi, sağanak yağışın ardından Sarıçay'dan dökülen çamurlu su nedeniyle kahverengine döndü.

Kentte, dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Sarıçay’a karışarak, denize döküldü. Çamurlu su, boğaza yayılırken, denizin rengi kahverengiye döndü.

Çanakkale Boğazında şaşkına çeviren görüntü Çamurlu su rengini değiştirdi...

Sarıçay'da tekne tamircisi Yusuf Konuşturan, "Yağmurun ardından dağlardan gelen çamurlu su, Sarıçay'dan denize dökülüyor. Her sene yağmurun ardından böyle oluyor. Çay ağzında akıntı olduğundan çamurlu su bir yerde kesiliyor. Bu nedenle deniz üzerinde kahverengi ve mavi olmak üzere iki farklı renk ortaya çıkıyor" dedi.

Çanakkale Boğazında şaşkına çeviren görüntü Çamurlu su rengini değiştirdi...

ÇANAKKALE'DE YAĞIŞ ETKİŞİ OLMUŞTU

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünmüştü.

Kentte gün boyu süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilemişti. Gökçeada ve Bozcaada'ya da feribot seferleri yapılamamıştı.

Fırtına, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bırakmış, sağanak sırasında bir süre devam eden misket büyüklüğündeki dolu yağışında cadde ve sokaklar yer yer beyaza bürünmüştü.

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