Çanakkale Boğazı'nda şaşkına çeviren görüntü! Çamurlu su rengini değiştirdi...

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Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi, sağanak yağışın ardından Sarıçay'dan dökülen çamurlu su nedeniyle kahverengine döndü.

Kentte, dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Sarıçay’a karışarak, denize döküldü. Çamurlu su, boğaza yayılırken, denizin rengi kahverengiye döndü.

Sarıçay'da tekne tamircisi Yusuf Konuşturan, "Yağmurun ardından dağlardan gelen çamurlu su, Sarıçay'dan denize dökülüyor. Her sene yağmurun ardından böyle oluyor. Çay ağzında akıntı olduğundan çamurlu su bir yerde kesiliyor. Bu nedenle deniz üzerinde kahverengi ve mavi olmak üzere iki farklı renk ortaya çıkıyor" dedi.

ÇANAKKALE'DE YAĞIŞ ETKİŞİ OLMUŞTU

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünmüştü.

Kentte gün boyu süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilemişti. Gökçeada ve Bozcaada'ya da feribot seferleri yapılamamıştı.

Fırtına, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bırakmış, sağanak sırasında bir süre devam eden misket büyüklüğündeki dolu yağışında cadde ve sokaklar yer yer beyaza bürünmüştü.