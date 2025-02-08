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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yoğunluğu

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#Çanakkale Boğazı#Marmara Denizi#Müsilaj
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 07:00

Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nde 2020 yılında ortaya çıkan müsilaj, bu yıl da görülmeye başladı.

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Müsilaj Boğaz’ın bazı noktalarında az miktarda görülürken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla etkisini artırdı. Çanakkale Boğazı’nda amatör olarak zıpkınla balık avı için dalış gerçekleştiren Kerem Atasev, Eceabat ilçesi önlerindeki dalışta müsilaj yoğunluğunu sualtı kamerasıyla kaydetti.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yoğunluğu

‘DURGUNLUK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, “Bu bizim istediğimiz bir durum. Özellikle rüzgârın etkisiyle de müsilajın dağılmaya başladığını görebiliyoruz. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle su sıcaklıklarında da bir miktar azalma bekliyoruz. Şu anda deniz suyu sıcaklığında yaptığımız ölçümlere göre 10 santigrat derece gösteriyor. İlerleyen süreçte hava sıcaklıklarının 1-2 hafta boyunca bu şekilde gitmesiyle birlikte su sıcaklıklarının 4-6 derecelerde gitmesi, gece sıcaklıklarının eksiye düşmesiyle sistemde müsilaj açısından bir miktar durgunluk yaşanacağını düşünüyorum. Bu rahatlayalım anlamına gelmiyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle su sıcaklıkları da düşecek. Biraz daha kontrollü bir sürece girmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

 

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#Çanakkale Boğazı#Marmara Denizi#Müsilaj

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