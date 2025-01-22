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Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

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#Çanakkale#Sis#Boğaz
Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 08:51

Çanakkale’de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.17 itibariyle boğaz trafiği çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

BAZI FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında bazı seferlerin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durduruldu

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#Çanakkale#Sis#Boğaz

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