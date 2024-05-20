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Çanakkale Boğazı'nda gemi makine arızası yaptı

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#Çanakkale#Tanker#Gemi
Çanakkale Boğazında gemi makine arızası yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 09:51

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

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Bulgaristan'dan Mısır'a giden, 180 metre uzunluğunda Liberya bayraklı, 'Histria Atlas' isimli tanker, sabah karşı Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

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#Çanakkale#Tanker#Gemi

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