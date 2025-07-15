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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Römorkörle çekilerek demirletildi

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#Çanakkale Boğazı#Gemi#Arıza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 10:33

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Portekiz bayraklı genel kargo gemisi, römorkörle çekilerek, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

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İspanya'dan Kocaeli'ne yola çıkan 108 metre uzunluğundaki Portekiz bayraklı 'Spanaco Progress' isimli genel kargo gemisi, bugün sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Çanakkale Boğazında gemi arızası: Römorkörle çekilerek demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' ile 'Kurtarma-3' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp, demirletildi.

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#Çanakkale Boğazı#Gemi#Arıza

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