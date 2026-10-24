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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: Gemi güvenli bölgeye demirletildi

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale Boğazı#Gemi Kazası#Tanker Arızası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 08:56

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 118 metre uzunluğundaki tanker yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

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Yunanistan’dan Ukrayna’ya giden Panama bayraklı 118 metre uzunluğundaki ’ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker, Çanakkale Boğazı’nda Zincirbozan önlerinde makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: Gemi güvenli bölgeye demirletildi

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-19’ ve ’Kurtarma-17’ römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Gemi römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

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#Çanakkale Boğazı#Gemi Kazası#Tanker Arızası

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