Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: Gemi güvenli bölgeye demirletildi

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 118 metre uzunluğundaki tanker yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Yunanistan’dan Ukrayna’ya giden Panama bayraklı 118 metre uzunluğundaki ’ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker, Çanakkale Boğazı’nda Zincirbozan önlerinde makine arızası yaptı.
Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-19’ ve ’Kurtarma-17’ römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Gemi römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.