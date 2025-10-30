×
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Güncelleme Tarihi:

Çanakkale Boğazında gemi arızası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 09:28

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi, Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Rusya'dan Karabiga'ya gitmekte olan 225 metre uzunluğundaki Panama bayraklı kuru yük gemisi 'Eternal Bright', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Çanakkale Boğazında gemi arızası

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' ile 'Kurtarma-19' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

#Çanakkale Boğazı#Gemi Kazası#Kurtarma Operasyonu

