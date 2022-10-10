Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Haberin Devamı

Tekirdağ'dan İtalya'ya giden, 207 metre uzunluğunda ve 29,8 metre genişlikteki 25 bin 294 grostonluk, Liberya bayraklı, 'MSC Malena' isimli konteyner gemisi, saat 11.00 sıralarında Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.