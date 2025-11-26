×
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale Boğazı'nda denize dökülen pis su böyle görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale Boğazı#Deniz Kirliliği#Çevre Kirliliği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 16:27

Çanakkale Boğazı'nda Kepez açıklarında dalış yapan dalgıç Müjdat Turan, yaklaşık 12-13 metre derinlikte denize pis su akıtıldığını gördü. O anları dalgıç kamerasına kaydeden Turan, "Umarım yetkililer bu konuda önlem alır" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda Kepez açıklarında dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, denize pis su akıtıldığını fark etti. Turan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti.

Turan, yaklaşık 1 hafta önce zıpkınla balık avı için bölgeye dalış gerçekleştirdiğini belirtip, "Kepez açıklarında daldığımda 12-13 metre derinlikte pis bir suyun denize aktığını gördüm. Merak ettim ve bu görüntüyü kaydettim. Görüntüyü bunun ne olduğunu öğrenmek için aldım. Umarım yetkililer bu konuda önlem alır" dedi.

