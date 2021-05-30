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Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi, plaj önüne demirledi

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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi, plaj önüne demirledi

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı 136 metre uzunluğundaki 'Lider Halil' isimli konteyner gemisi makine arızası yaptı. Kilitbahir köyü Zargana Plajı önlerine demir atan geminin yanına römorkör sevk edildi.

Rusya'nın Novorosisk Liman'ından Mısır'ın El Dekheila Limanı’na seyir halindeki 'Lider Halil' isimli 136 metre boyundaki konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken saat 13.00 sıralarında makine arızası yaptı. Kaptan gemiyi, sürüklenmemek için Kilitbahir köyü Zargana Plajı önlerine demirledi. Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Nazım Tur römörkorü ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.

Gemide, 192 ton ağırlığında 40 adet konteyner bulunuyor

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