×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale Boğazı#Sis#Deniz Ulaşımı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 09:13

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Haberin Devamı

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 08.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 08.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Öte yandan, Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Gözden KaçmasınMezarlıkta rakı olayı ve kokain çeken gazeteciMezarlıkta rakı olayı ve kokain çeken gazeteciHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale Boğazı#Sis#Deniz Ulaşımı

BAKMADAN GEÇME!