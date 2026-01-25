×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale Boğazı#Sis Uyarısı#Deniz Ulaşımı
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 11:57

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Haberin Devamı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.20 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.

Gözden Kaçmasın48 saatte iyileşecek dediler, kucağımda can verdi'48 saatte iyileşecek dediler, kucağımda can verdi'Haberi görüntüle
Gözden Kaçmasın18 yaşındaki Dilan evinde asılı bulunmuştu Boğup intihar gibi göstermeye çalışmış18 yaşındaki Dilan evinde asılı bulunmuştu! Boğup intihar gibi göstermeye çalışmışHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale Boğazı#Sis Uyarısı#Deniz Ulaşımı

BAKMADAN GEÇME!