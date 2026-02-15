Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından Çanakkale'de fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 10.30 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. (DHA)

FERİBOT SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, feribot seferlerinin Çanakkale-Kilitbahir hattında Kilitbahir'den tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde devam edeceği duyuruldu.

Seferlerin, Çanakkale-Eceabat hattında Çanakkale'den tek saatlerde, Eceabat'tan çift saatlerde yapılacağı belirtilen açıklamada, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerin ise saatsiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi.