Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

#Çanakkale Boğazı#Gemi Trafiği#Kıyı Emniyeti
Çanakkale Boğazında transit gemi geçişleri yeniden başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 10:50

Çanakkale Boğazı, seyir hızı düşük gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

Rusya'dan İzmit'e giden Barbados Adaları bayraklı, "Zephyr Prosper" adlı 274 metrelik tankerin seyir hızı boğazdaki akıntıyla birlikte Eceabat önlerinde düştü.

Gemi kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-10", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri sevk edildi.

 

Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler telsiz yardımıyla durum hakkında bilgilendirilirken boğaz, gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit geçişe kapatıldı.

Geminin, römorkörler ve kılavuz kaptan eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülmesinin ardından boğaz transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak yeniden açıldı.

 

#Çanakkale Boğazı#Gemi Trafiği#Kıyı Emniyeti

