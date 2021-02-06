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Haberler Gündem HaberleriÇanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı
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Gündem
Mustafa SUİÇMEZ/ DHA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı

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Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı
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Yoğun sis nedeniyle dün akşam transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesi sonrası saat 11.00 itibariyle yeniden geçişlere açıldı.

Çanakkale Boğazı, dün akşam saat 21.00 itibariyle etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğazdaki gemi trafiği, 13,5 saat sonra normale döndü.

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