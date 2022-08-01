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Çanakkale Bigaâ€™da orman yangÄ±nÄ±

#Çanakkale#Biga#Orman YangÄ±nÄ±
Ã‡anakkale Bigaâ€™da orman yangÄ±nÄ±

Ã‡anakkaleâ€™nin Biga ilÃ§esinde, belirlenemeyen nedenle orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ekipler, alevlere havadan ve karadan mÃ¼dahalede bulunuyor.

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Ã‡anakkale'ninÂ Biga ilÃ§esi Koruoba kÃ¶yÃ¼nde, saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶lgeden yÃ¼kselen dumanlarÄ± gÃ¶renler, 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne ihbarda bulundu.

BÃ¶lgeye sevk edilen 3 helikopter, 14 arazÃ¶z ve 2 dozer ile alevlere havadan ve karadan mÃ¼dahale baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Ã‡anakkale Bigaâ€™da orman yangÄ±nÄ±

Ã‡anakkale Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yangÄ±na ilk mÃ¼dahalenin 13 dakika iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BÃ¶lgede sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â 

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#Çanakkale#Biga#Orman YangÄ±nÄ±

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