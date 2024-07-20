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Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını ikinci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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#Çanakkale#Ayvacık#Orman Yangını
Çanakkale Ayvacıktaki orman yangını ikinci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 12:13

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci günde havadan ve karadan sürüyor.

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Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkiinde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alan yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahale başlattı. Ekipler gece boyunca yangını kontrol altına almak için karadan müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yangına havadan müdahaleye başladı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karada müdahaleye devam ediyor.

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#Çanakkale#Ayvacık#Orman Yangını

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