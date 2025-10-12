Ã‡anakkale aÃ§Ä±klarÄ±nda tekne battÄ±, 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Haberin DevamÄ±

Kazada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Gelibolu ilÃ§esi GÃ¼neyli kÃ¶yÃ¼ Bakla Burnu aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana geldi. Denize aÃ§Ä±lan iÃ§erisinde 4 kiÅŸinin bulunduÄŸu tekne, Bakla Burnu aÃ§Ä±klarÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknede bulunanlardan Orhan YavaÅŸ kendi imkÃ¢nlarÄ±yla yÃ¼zerek karaya Ã§Ä±kÄ±p, durumu saÄŸlÄ±k ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye jandarma, Sahil GÃ¼venlik ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ã¶nce sahil kesiminde Mustafa YaldÄ±zlÄ± ve Ayhan YavaÅŸâ€™Ä±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±. KayÄ±p Salih Kocamanâ€™Ä±n cesedi ise dalÄ±ÅŸ timleri tarafÄ±ndan 10 metre derinlikte, teknenin yanÄ±nda bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Â