Çanakkale açıklarında çok sayıda kaçak göçmen kurtarıldı

Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 kaçak göçmeni kurtardı.



Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

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