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Gündem
İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Çanakkale açıklarında kurtarıldılar

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Çanakkale açıklarında kurtarıldılar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılarak, ölüme terk edilen 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 5 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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