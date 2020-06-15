MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı
GeriGündem Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 21:21,Son Güncelleme:

Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

Çanakkale'nin Ayvacık ve Bozcaada ilçeleri açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 29'u Babakale, 69'u ise Sivrice açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.

Kıyıya çıkarılan 98 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Bozcaada açıklarında lastik botları arızalanan 27 sığınmacı da sahil güvenlikten yardım talep etti.

Botlarının motoru bozulan sığınmacılar, ekiplerce kurtarılıp karaya çıkarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle