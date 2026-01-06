Çanakkale açıkları 4 büyüklüğünde sallandı! Prof. Dr. Pampal en riskli hattı açıkladı: ‘7 büyüklüğünde deprem üretebilir’

Haberin Devamı

Ege Denizi’nde saat 14.28’de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 17,49 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yaşanan depremi Prof. Dr. Süleyman Pampal’a danıştığımda, sarsıntının büyüklüğü ve derinliğinin bölgede beklenen normal sismik aktiviteyle uyumlu olduğunu belirtti.



Bölgede çok sayıda aktif fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun hem kuzey kolunun batı ucu hem de güney kolunun batı ucunun Kuzey Ege’den geçtiğine dikkat çekerek, “Her iki kol da aktif ve deprem üretmeye devam ediyor” dedi.



Ana ve yıkıcı bir fayın doğrudan bölgeden geçmediğini, ancak güneybatıya doğru uzanan tali fay hatlarının bulunduğunu kaydeden uzman isim, “Bu nedenle bölgede zaman zaman hissedilen depremler sürpriz değil” ifadelerini kullandı.





‘ASIL BÜYÜK DEPREMİ GÜNEY KOLUN DOĞU KESİMİNDE BEKLİYORUM’

Asıl depremi bu son sarsıntının yaşandığı bölgede değil de güney kolun doğu kesiminde beklediğinin altını çizen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu bilgileri paylaştı:

“İznik’te 1065 yılında 7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi. Bu fay o günden bu yana kırılmadı. Yaklaşık 900 yılı aşkın süredir enerji biriktiriyor. Yani en kritik hat; Bandırma-Gemlik-İznik-Geyve-Pamukova hattı üzerinden Sakarya’nın doğusuna, Akyazı’ya doğru uzanan fay kolu… Burası güney kolun en tehlikeli kesimi ve uzun süredir suskun olması da riskin yüksekliğini artırıyor. 7 ile 7,5 büyüklüğü arasında deprem üretme potansiyeline sahip.”



GEMLİK'E DİKKAT!



Prof. Dr. Süleyman Pampal, Gemlik için de ayrı bir parantez açtı: “Gemlik, riskin en yüksek olduğu yerleşimlerden biri. Buradaki yapı stokunun çok ciddi biçimde incelenmesi gerekiyor. Fayın enerjiyi biriktirdiği ortada, ayrıca Gemlik’in zemininin de oldukça kötü olduğu biliniyor” dedi.





BÖLGE ÇEVRESİNDE YIKICI DEPREMLER YAŞANDI



Geçtiğimiz kasım ayında yine Ayvacık açıklarında 30’dan fazla mini bir deprem fırtınası yaşanmıştı. O dönem sarsıntıyı yine Prof. Dr. Süleyman Pampal’a danışmıştım ve bölge çevresindeki depremlere değinerek şu bilgilerin altını çizmişti:

"Edremit Körfezi’nde 1944 yılında meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem, bölgenin en yıkıcı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Aynı şekilde bölgeye yakın Midilli Fayı üzerinde de büyük depremler yaşandı. 1865’te 6 ile 7 arasında olduğu tahmin edilen ve yıkıcı etkisi bilinen sarsıntılar var. Daha yakın tarihlerde ise 2021’de bölgede 5 civarında depremler meydana geldi. Doğuya doğru gidildikçe de önemli deprem var. 1953 Yenice depreminde 7’nin üzerinde bir büyüklük, ardından 1970’li yıllarda Gönen’de 6,8’lik bir deprem yaşandı. Bölgenin kuzeyinde ise 1912 Mürefte depremi dikkat çeken bir diğer tarihsel olay."