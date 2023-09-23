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Cana kasteden maganda yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Haramidere#Metrobüs#Duba
Cana kasteden maganda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

İstanbul’da sosyal medyada yayınlanan videoda, Haramidere’de metrobüs yolunda yapılan çalışma nedeniyle D-100’de metrobüsler için ayrılan yoldaki dubaların bir sürücü tarafından devrildiği görülüyordu. Metrobüstekilerin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün A.A. olduğu tespit edildi.

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Harekete geçen İstanbul Emniyeti şüpheliyi gözaltına aldı. A.A. hakkında “trafik işaretlerini bozma, yerini değiştirme” suçundan 1979 lira “şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak” suçundan 436 lira cezai işlem uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

A.A.’nın seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullanması nedeniyle, adli işlem başlatıldı. A.A.’nın sürücü belgesine de el konduğu belirtildi. A.A.’nın  ehliyetini geri almak için sağlık ve psikoteknik raporu alması gerektiği kaydedildi.

 

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#Haramidere#Metrobüs#Duba

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