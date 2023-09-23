Cana kasteden maganda yakalandı

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Harekete geçen İstanbul Emniyeti şüpheliyi gözaltına aldı. A.A. hakkında “trafik işaretlerini bozma, yerini değiştirme” suçundan 1979 lira “şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak” suçundan 436 lira cezai işlem uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

A.A.’nın seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullanması nedeniyle, adli işlem başlatıldı. A.A.’nın sürücü belgesine de el konduğu belirtildi. A.A.’nın ehliyetini geri almak için sağlık ve psikoteknik raporu alması gerektiği kaydedildi.