Cana can kattılar

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremde yıkılan 17 binadan 9’unun enkazında arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor. Aç, susuz, canla başla çalışan kurtarma ekibindeki yüzlerce kişi, bir mucize daha yaşatabilmek için oradan ayrılmıyor. Saatler sonra enkaz altından Ahmet Amca’yı, İnci’yi, Buse’yi, Günay’ı, öğretim üyesi Seher Dereli Perinçek ve 10 yaşındaki ikiz kızlarını kurtaran ekipler, çalışmaları sırasında ‘can dostlarımız’ı da hayata bağladı. Şu ana kadar bir tavşan ile birlikte dört kedi de enkazdan canlı çıkarıldı.

BERİL’İN ‘PONPON’U





Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın altında, Kulalı Aynur-Beril Gidiş isminde anne-kızın olduğu da öğrenilmişti. Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken, ekiplerin yoğun çalışmaları ile Beril’in tavşanı bulundu. Canlı olarak enkaz altından çıkarılan Beril’in ‘Ponpon’ isimli tavşanı, Beril’in teyzesi Demet Gidiş’e teslim edildi. Gidiş Ailesi’nin yakınları, 24 saatin ardından enkaz altından canlı olarak çıkarılan tavşanı elleriyle besleyip su içirdi. Ekipler süren arama kurtarma çalışmalarında, Kulalı anne-kız Aynur-Beril Gidiş’i aramaya devam ediyor.

UMUT’U BOB KURTARDI





Depremde Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı da çöktü. Enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılmaz Erbek Apartmanı’nın zemin katındaki enkazda yapılan arama-kurtarma çalışmasına K-9 köpeği ‘Bob’un bir noktadan koku alması üzerine ekipler o noktada yoğunlaştı. Enkazı kazan ekipler, betonların altında tasması olan bir kediyle karşılaştı. Kedi, 29 saatin ardından ekiplerce enkazdan çıkarıldı. Tedirgin olan kedinin titrediği görüldü. Ekipler, kediye ’Umut’ ismini verdi. Kediyi enkazdan çıkaran AKUT görevlisi, “Her can bizim için önemli. Biz insan ararken kediyi bulduk. Yıkım tehlikesinden dolayı riskli bir binadayız ama kediyi orada bırakıp çıkamazdık. Kediyi alıp enkazdan çıkardık. K-9 köpeğimizin ismi ’Bob’ ve bir arama köpeği” dedi. Enkazdan çıkarılan kedinin sahibi, “2 gündür kedimizden gelecek haberi bekliyorduk. Kedimizi bulmak bugüne nasip oldu. Evimin yıkılmasına üzülmedim, kedimin enkazda olduğuna üzülmüştüm. Oğlum bu habere çok sevinecek. Ekipteki arkadaşlar ismini ‘Umut’ koymuş, ben de isminin öyle kalmasını istiyorum” dedi.

32 SAAT SONRA ÇIKTI





İzmir Bayraklı’da, depremde, 4 katı çöken 8 katlı Rızabey Apartmanı’ndan dün öğlen saatlerinde sevindiren bir haber geldi. Ekipler, tam 48 saat sonra bir kediyi daha kurtardı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan kedinin korumaya alındığı öğrenildi.



Bir diğer umut verici haber de Emrah Apartmanı’nın toprak yığınına dönen enkazından geldi. İtfaiye ekipleri tarafından enkazdan çıkartılan ‘British’ ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı oldu. Korkudan tir tir titreyen ve enkazdan çıkmak için çabalarken tüm tırnakları kopan kedinin yaraları serumla temizlendi. Bir battaniyeye sarılan kedi, yıkılan binanın karşısında oturan bir komşu tarafından sahiplenildi. Kedinin sahiplerine henüz ulaşılamadığını ifade eden komşu, kediyi veterinere götürerek tedavisini yaptıracağını belirtti.



Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD ekibi de binalardan birisinde yıkıntıların arasında kalan kediyi fark etti. AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir AFAD görevlisi enkazda mahsur kalan kediyi çıkarmayı başardı.

İTFAİYE KURTARDI





Depremden kurtulan bir diğer canlı da bir bölümü yıkılan Karagül Apartmanı’ndan çıkarılan muhabbet kuşu oldu.

Deprem anında evde bulunan Gizem Karagül, yıkılmaları fark edince apartmandan dışarıya çıktı. Bu sırada panikle evde bulunan muhabbet kuşunu alamayan genç kadın, aşağıya indikten sonra bir daha binaya giremedi. Kuşunun sağlığından endişe eden genç kadın, bir süre gözyaşı döktü. Bölgede hazır bekleyen itfaiye ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Bir itfaiye eri, evin balkonundan içeriye girerek, kafesteki muhabbet kuşunu aşağıya indirdi. Kuşunun yaşadığını öğrenen Gizem Karagül’ün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüştü. (İHA)