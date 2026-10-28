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Son dakika... Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti

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#Cem Akaş#Can Yayınları#Yayın Yönetmeni
Son dakika... Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 11:50

Türk edebiyatının tanınan yazarlarından, editör ve çevirmen Cem Akaş, hayatını kaybetti. Vefat haberini, Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği Can Yayınları resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurdu.

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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti.

Can Yayınları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Akaş'ın cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Cem Akaş ile Esra Özdoğan’ın oğulları Can Akaş, geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmişti.

Oğlunun ölümünün ardından açıklama yapan Cem Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekerek ailelere uyarıda bulunmuştu.

Son dakika... Can Yayınları Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti


Bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtilen Cem Akaş’ın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra edebiyat ve yayıncılık dünyasında da büyük üzüntü yarattı.

CEM AKAŞ KİMDİR?

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Türk yazar, çevirmen ve editördür. 10 Mart 1968'de Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu. 1974'te ailesiyle Türkiye'ye geldi ve İzmit'e yerleşti. Robert Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarına başlayan Akaş, eğitimini New York'taki Columbia Üniversitesi'nde siyaset kuramı üzerine sürdürdü. 2004'te Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. 

Akaş'ın edebiyat kariyeri 1980'li yılların sonunda başladı. İlk öyküsü “Gerçeğin Öte Yanında”, 1987'de Gergedan dergisinde yayımlandı. Öykü, roman ve deneme türlerinde eserler veren yazarın öne çıkan kitapları arasında 7, Gizli Hava Müzesi, Olgunluk Çağı Üçlemesi, 19, Y, Zamanın En Kısa Hali, Son Kişot ve Ofelya bulunuyor.

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Akaş, edebiyat çalışmalarının yanı sıra uzun yıllardır yayıncılık ve editörlük alanında da görev yapıyor. 1990'lı yıllarda Yapı Kredi Yayınları'nda editörlük ve yayın yönetmenliği gibi görevler üstlendi; Cogito, kitap-lık ve Sanat Dünyamız dergilerinin yönetimini yaptı.

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#Cem Akaş#Can Yayınları#Yayın Yönetmeni

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