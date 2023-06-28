×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Can Ünver, Göçmen İşçiler Komitesi üyeliğine yeniden seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Can Ünver#Birleşmiş Milletler#Göçmen İşçiler Komitesi
Can Ünver, Göçmen İşçiler Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 01:03

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi’nin 2024-2027 döneminde görev yapacak üyelerinin belirlendiği seçimlerde Can Ünver, Komite üyeliğine 3’üncü defa seçildi.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler çerçevesinde imzalanan Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi’nin uygulanmasını izleme organı olan Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi’nin 2024-2027 döneminde görev yapacak üyelerinin belirlendiği seçimler, 27 Haziran 2023 tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

3’ÜNCÜ DEFA SEÇİLDİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmeye Taraf Ülkelerin Onbirinci Toplantısı sırasında yapılan seçimlerde, ülkemizce aday gösterilen Prof. Dr. Can Ünver, Komite üyeliğine üçüncü defa seçilmiştir. 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerinde Komite üyesi olan Prof. Dr. Ünver, 2018-2019’da Komite Başkan Yardımcılığı, 2019-2022de Komite Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Yurtdışında kayda değer sayıda göçmen işçisi olan ve aynı zamanda çok sayıda yabancı işgücüne ev sahipliği yapan ülkemiz, göçmenlerin ve mültecilerin sorunlarına kalıcı çözümler bulunması yönünde çaba harcamaktadır. Türkiye 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen ve içeriğinde göçmen işçilere ilişkin atıfların da bulunduğu Küresel Göç Mutabakatının müzakerelerinde aktif bir rol oynayarak, önemli katkı sağlamıştır. Bu çerçevede, ülkemiz Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerin Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesine taraf olmasına önem atfetmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Can Ünver#Birleşmiş Milletler#Göçmen İşçiler Komitesi

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik
BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım?

#İş Görüşmesi
950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis