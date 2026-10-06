Can pazarında cipinin derdine düşmüş

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, 21 Ağustos’ta 02.30 sıralarında, Yalçın Öz (46) yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil ile Gülçin Yeni’nin (35) kullandığı 16 GY 114 plakalı cip çarpıştı. Otomobil sürüklenirken, cip park halindeki 2 araca daha çarptı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile yanındaki Olgun Yıldız’ın (47) yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Cip sürücüsü Gülçin Yeni ile yanındaki arkadaşı Yağmur Y. ise yaralandı. 2 çocuk babası Yalçın Öz ve 1 çocuk babası Olgun Yıldız’ın bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları, bağlı oldukları firmanın diğer fabrikasını kontrole giderken kazanın olduğu bildirildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan Gülçin Yeni, “Karşı taraf, kaza anında sola dönerken sinyal vermedi. Trafik ışıkları bana sarı yanıp sönüyordu. Kazadan 2 saat önce alkol almıştım. Etkisinin geçtiğini sanıyordum” dedi.

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Taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edilen Yeni, 11 Eylül’de tutuklandı. Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede 1.09 promil alkollü olduğu belirtilen cip sürücüsü Gülçin Yeni’nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kazanın güvenlik kamerası ile olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleri de dava dosyasına girdi. Cep telefonu görüntülerinde yaralı haldeki alkollü sürücünün sağlık ekiplerine aracındaki hasarın durumunu sorduğu yer aldı. Görüntülerde ayrıca Yeni’nin kazanın ardından cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.

‘2 KADIN EŞSİZ 3 ÇOCUK BABASIZ KALDI’

Yıldız ailesinin avukatı Özgür Coşkun, “Olayın olmasının hemen akabinde alkollü sürücü hiçbir şekilde hiçbir yaralıyla veya vefat eden kişilerle ilgilenmeksizin, 112’yi aramaksızın telefonuyla mesajlaştığını tespit ettik. Arabasının durumunu sorması bizleri derinden etkilemiştir. Savunmalarında suçtan kurtulmaya yönelik olarak müvekkilimizin bulunduğu aracın sinyalinin çalışmadığını dile getiriyor. Fakat kamera görüntülerinde aracın sinyal verdiği sabittir. Bunu kamera görüntüleriyle ortaya çıkardık. Burada vefat eden kişilerin toplam 3 çocuğu vardı. Bu 3 çocuk 10, 11, 12 yaşlarında. Vefat eden kişilerden birinin çocuğu özel gereksinimli bir çocuktu. Bugün burada 2 eş, eşsiz kaldı. Bugün burada 3 tane çocuk babasız kaldı” ifadelerini kullandı.