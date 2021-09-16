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DHA
Haber Giriş: 16.09.2021 - 02:23 | Son Güncelleme:

Can pazarı! Zamana karşı yarış... Ölü ve yaralılar var!

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Can pazarı! Zamana karşı yarış... Ölü ve yaralılar var!

Beykoz'un Aydemir Canefe Viyadüğü'nde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Beykoz, Aydemir Canefe Viyadüğü'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JJ 6902 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Can pazarı Zamana karşı yarış... Ölü ve yaralılar var

Can pazarı Zamana karşı yarış... Ölü ve yaralılar var

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