Manisa’da can pazarı... Feci kazada otomobil ikiye ayrıldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

#Manisa'da Kaza#Trafik Kazası#Otomobil Kazası
MANİSA’nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, kamyonetle çarpıştı. Otomobilin ikiye ayrıldığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Salihli’nin Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen kamyonet, otomobille çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza sırasında otomobil ikiye bölündü, araçta bulunanlar yola savruldu.

5 ÖLÜ, 6 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Ölen ve yaralanan kazazedelerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

