Can pazarı! Alevlerden kaçmak için önce kızını aşağı attı, sonra kendisi atladı

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Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Şahin Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında 12.30 sıralarında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi alevler sardı. Dairede kızıyla yaşayan bir kadın panik içinde balkona geldi. Aşağıda battaniye açanları gören kadın, önce kızını aşağıya attı ardından kendisi atladı. Battaniye düşen küçük kız kurtarırken, başını yere çarpan kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yardım edenlerden Murat Kalcık, "Kadın zor durumda kalınca önce çocuğu attı ardından kendisi atladı. İki kişi atlamış oldu. Elimizde halı vardı. Halıyı tuttuk ama kadının boynu kırıldı" dedi. Yıldız Demirsoy ise, " Önce çocuğunu attı. Çocuğu tutular ama kadını tutamadılar çünkü yere çakıldı" dedi.

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