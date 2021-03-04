Can pazarı

BURSA Osmangazi’ye bağlı Bahar Mahallesi Kanarya Sokak’taki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağında, dün 02.00 sıralarında yangın çıktı. Buzdolabının motorundan çıkan alevler, kısa sürede büyürken, duman önce daireye sonra da apartmanın içine yayıldı. Dumanı fark eden daire sakinleri bir yandan evlerini terk ederken diğer yandan komşularını uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan dairenin kapısını uzun uğraşlar sonucu kırarak alevlere müdahale etti. İtfaiye erleri, bir yandan da apartman sakinlerini tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

1 KUŞ CAN VERDİ

Çalışmalar sırasında binada mahsur kalan 4’ü çocuk 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı, çevre hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, birinci kattaki dairede kafeste bulunan bir kuşun yanarak can verdiği görüldü.

'YARDIM EDİN'

Binanın ikinci katında oturan bir kadın binayı duman sardığını fark ederek, 3 çocuğuyla balkona çıktı. “Yardım edin” diyerek kurtarılmayı bekleyen kadını, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Korktuğu ve paniklediği görülen kadın, dumanların arasından apartman kapısını itfaiye ekiplerine açtı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kadın ve 3 çocuğunu kurtararak apartmandan çıkardı.