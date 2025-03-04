Can pazarı... 3’ü ağır 40 kişi yaralandı

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Boş araziye giren otobüste bulunan 44 yolcudan 40’ı yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazanın otobüs şoförü Y.B.’nin uyuması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Yolcular İzmir’e giden otobüsün Yunanistan sınırındaki yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği, sürücünün yorgunluğunun dikkatlerini çektiğini söyledi. Yaralananlar arasında otobüs şoförü Y.B.’nin de bulunduğu bildirildi.

200 EURO’YA YOLCULUK

Tur otobüsünde seyahat edenlerin, 28 Şubat’ta kişi başı 199 Euro’dan satılan biletlerle İzmir’den İskeçe Karnavalı’na gitmek için Yunanistan’a hareket ettiği öğrenildi. 2 gece 2 gün süren tur kapsamında Kavala, Selanik ve İskeçe şehirlerini gezdikleri belirlenen katılımcıların kazadan önce sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları ortaya çıktı. Tura katılanların, Selanik’teki Atatürk Evi Müzesi önünde ve kaza yapan otobüsün önünde fotoğraf paylaştıkları görüldü.

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SU KANALINA UÇTU... 5’İ AĞIR 16 YARALI

ANKARA’da dün sabah saatlerinde E90 Ankara - Konya yolunun Gölbaşı mevkiinde, Ankara yönüne giden 01 AS 413 plakalı yolcu otobüsü, şoförü E.U.’nun (49) rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Otobüs, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada 16 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.