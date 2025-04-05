Can olduğu canlar yolunu gözlüyor... Şimdi destek sırası bizde

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Ağrı’nın bir köyünde doğan Birgül Taşdemir (51), 3 yaşındayken annesini kaybetti. Onu anneannesi büyüttü. Bir yaz tatili için geldiği İstanbul’dan bir daha ayrılamadı. Üniversiteyi de koca kentte tek başına mücadelelerle tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 1994’te mezun oldu. Okul döneminde çeşitli gazetelerde çalışmaya başlayan Taşdemir, tek başına hayata tutundu. 10 yıla yakın Akşam, Dünya, Hürriyet, Tercüman gibi birçok gazete ve dergide muhabirlik ve editörlük yaptı. Tam hayalindeki mesleğe kavuşmuşken kansere yakalandı. Hayata karşı güçlü duruşunu ve ortalığı çınlatan kahkahalarını hiç kaybetmeden, arkadaşlarının da desteği ile kanseri yenmeyi başardı. 2 yıla yakın bir süre profesyonel olarak bir PR şirketinde çalıştıktan sonra kendi ajansını kurdu.

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HAYATINI İYİLİĞE ADADI

İş hayatındaki başarısının yanında hayvanseverliğiyle de tanındı. Taşdemir, kelimenin tam anlamıyla hayatını sokak hayvanlarına adadı. Onlar için can dostu ‘Ajan’ın adını verdiği ‘Ajanimo’ adlı, sadece hayvan haberlerinin yer aldığı haber sitesini kurdu. Hayvan hakları için mücadele verdi. Sokakta bulduğu hasta, bakımsız ve sahipsiz hayvanlara bir anne şefkati ile yuvalar buldu. Bulamadıklarına evinin kapılarını açtı. Sadece hayvanlara değil, maddi imkânı olmayan, zor durumdaki öğrencilere de yardım elini uzattı.

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HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Sahipsiz her canlıya sahip çıkan, kendi yaşadığı zorlukları kimsenin yaşamasına gönlü razı olmayan Taşdemir, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü akşamı, bir bayram ziyareti sırasında beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nde acil ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda entübe edilen ve hayati tehlikesi devam eden Taşdemir’in halen evinde baktığı 3 köpeği ve 13 kedisi ile kendisine yoldaşlık yaptığı kimsesiz bir kız çocuğu, onun eve dönmesini bekliyor. Arkadaşları, Taşdemir’in bir kez daha yaşam mücadelesinden zaferle çıkması için dua ederken, hayvanseverleri de evindeki küçük can dostlarına yuva olmaya çağırıyor. Yuva olmak isteyenler https://www.instagram.com/ajanimo hesabından iletişime geçebilir.

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YAŞAM FELSEFESİ CV’SİNDE GİZLİ

- Taşdemir, 2021 Ağustos ayında kendisiyle ilgili hazırladığı CV’nin bir bölümünde içindeki hayvan sevgisini şu sözlerle dışa vurmuştu: “Bir insanın özgeçmişi ne okuduğu okullar ne de çalıştığı kurumlardır. Bir insanın özgeçmişi, özüne duyduğu sevgi, saygı, güven ve özüne verdiği değerdir. Bir kediyi ya da köpeği sevmemiş, bir çiçeği dalında uzun uzun koklamamış, bir ağaca doya doya sarılmamış, yemeğini büyük bir iştahla yerken onu seyreden boyacı çocuğu fark etmemiş, müziği ruhunda hissetmemiş, rüzgârın sesiyle dans etmemişse, hep bir yerlere yetişme telaşında olup kendine hiç gelmemişse, özgeçmişi oldukça boş demektir.”