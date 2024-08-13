‘Can’ kurtarma seferberliği

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Fatih A.’nın gezdirmek için Karaoğlan parkına götürdüğü köpeği bir anda tasmasından kurtularak falezlerin olduğu yere doğru koştu. Kayalıkların ucunda duran köpek dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle köpeğin bulunduğu yere inen sahibi Fatih A., dakikalarca elindeki şapkasıyla köpeğini serinletmeye ve sakinleştirmeye çalıştı. Deniz polisi, köpeği ve sahibini bota bindirerek Kaleiçi Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne götürdü.



TAKSİ ALMADI



Fatih A., vücudunda kırıklar olan köpeğini veterinere götürmek için taksiye binmek istedi. Ancak şoför hayvanı aracına almadı. Bunun üzerine, acı çeken köpeğini kucağına alıp yürüyerek veterinere gitti. Olayın olduğu esnada köpeğin düştüğünü gören Burak Koç yaşananları, “Ben burada otururken, arka taraftan ağaçların orada köpek sahibinden kurtuldu. Daha sonra falezlerden aşağı doğru düştü. Sahibi gelerek bana kimden yardım isteyebileceğini sordu. İtfaiye yakındı onları aradık. İtfaiye ekibi hemen gelerek müdahale etti. Köpeğin sahibi de itfaiye ile birlikte aşağıya indi. Deniz polisi ile birlikte köpeği kurtardılar. Sazlıklar köpeğin düşüşünü yumuşattı biraz, direkt kayaların üstüne düşse ölürdü“ sözleriyle anlattı.