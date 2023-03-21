Can kaybı 50 bini aştı

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, sunumda özetle şunları kaydetti: “Barınma çalışmaları kapsamında 501 bin 69 çadır kurulumu gerçekleştirildi. 316 çadır kentimiz var. Çadırda 2 milyon afetzedemiz bulunmaktadır.



- 11 ilimizde 248 konteyner kent alanımız var. Kurulan konteyner sayısı 30 bin 344. Barınan kişi 40 bin 788.



- Afet bölgesinde şu ana kadar 340 bin afetzede misafir edildi. 210 bin afetzedemiz yine misafir ediliyor.



- 24 bin 680 duş ve tuvalet kuruldu. 3 bin 155 çamaşır makinesi, ve 2 bin 70 kurutma makinesi çadır ve konteyner kentlerde bulunmakta.



- 11 ilimizde 57 lokasyonda 10 bin 570 işyeri yapımı planlandı.



DEPREMDE 37 BİN YIKIM



- 9 bin 119 afetzedemiz ‘Evim Yuvam Olsun’ projesinden faydalandı. 1 milyon 895 bin 348 binada hasar tespiti yapıldı. Bunların 37 bin 66 yıkım, 18 bin 763 bina acil yıkılacak, 200 bin 399 ağır hasarlı, 47 bin 227 orta hasarlı, 484 bin 147 az hasarlı, 982 bin 154’ü hasarsız.



- 1 milyon 634 bin 866 kişi tahliye edildi.



- AFAD Başkanlığı tarafından 1 milyon 506 bin 317 afetzedeye aile başına 10 bin TL olmak üzere, toplamda 15 milyar 63 milyon 170 bin TL ödeme yapıldı. Hane başı 15 bin TL olmak üzere toplamda 261 bin 757 afetzede aileye 3 milyar 926 milyon 355 bin TL taşınma yardımı yapıldı.”

19 BİN ARTÇI

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar da yaptığı sunumda şunları aktardı:



“Türkiye’de 485 diri fay var. 14 bin 500 kilometre toplam uzunluğu. Ne yazık ki iki deprem sonrasında yıkımların olduğu yerlerin faylar üzerinde olduğunu görüyoruz. Toplam 19 bin 126 artçı sarsıntısı var. 43 günde üç dört dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyorsunuz. Fay yasası çok ciddi şekilde ele alınmalı. Köylüler kendi köyünün altından fay geçtiğini bilmiyor. Deprem sonrasında çok geniş yüzey deformasyonları gerçekleşti. Çok inanılmaz heyelanlar oluyor. Bu heyelanlar da ayrı sıkıntı. Herkesin temel korkusu yeni bir deprem, artçı olacak mı? Köpek havladığında, kedi miyavladığında insanlar kaçışıyor. 5’in, belki de 6’nın üzerine çıkabilecek artçı sarsıntılar olabilir.”

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BİR BİNA 6 SANİYEDE YIKILIR MI

AFAD Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof.Dr. Kürşat Alyamaç:



“Aslında mühendislik hizmeti görmediğimiz yapı stokumuz var. Kamera kayıtlarında, altıncı saniyede bina yıkılıyor. Bu mümkün olmayacak bir şey. Bu ‘yapı zaten zor ayakta duruyor’ anlamını taşır. Yönetmeliği satır satır gözden geçiriyoruz. Yıkımın nedeni yönetmeliğe uyulmayan, hiçbir mühendislik hizmeti almayan yapılar. ‘Bir yıllık bina nasıl yıkılır?’ dedim. Çatısı yerdeydi. Eliyle çizdiği planı, proje gibi kabul ediyor vatandaşımız. Dededen getirdiği kurallarla ev yapıyor. Malatya’da 11 binadan 8’i ikinci depremde yıkılmış. Hiçbir mühendislik hizmeti almamış.”

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ABLAM ÇIKALIM DİYE YALVARDI

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı: “İnsanın aklının beyninden çıktığı bir ortam. Depremde ablamla beraberdim. Çök kapan pozisyonunu ablama yaptırıp, ben de ablamın üzerine eğildim. Ablam çıkalım diye yalvarıyordu. Ben de ‘Biraz daha bekleyelim’ diyordum. İki-üç saniyelik boşluk oldu, ‘çıkıyoruz’ dedim. İki saniye daha şiddetli bir Deprem oldu, ikimizi aldı duvara fırlattı. Bana ‘Lütfi niye bırakmadın?’ dedi. Çok acı bir şekilde.



BİR BALYOZ OLSA...



Kurumlar geç kaldı tartışacağız. İlk 24 saatte sadece balyozla insanların enkazdan canlı çıkarttığını gördük. O yüzden bu malzemeler, vatandaşın ulaşılabileceği yerde olsaydı kurtarmada önemli mesafe alınabilirdi.”